Civitanova Marche, cocaina nello zaino: arrestato un 47enne

CIVITANOVA MARCHE – Fermato con la cocaina nello zaino, arrestato un 47enne. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche, coadiuvati da quelli della Stazione di Montecosaro, hanno arrestato un 47enne della provincia di Campobasso, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale. I Carabinieri, in seguito ad un controllo svolto presso l’Autogrill sulla SS 77, nel territorio di Civitanova Marche, hanno fermato, alla guida di una Fiat Panda, il 47enne che sin da subito è apparso particolarmente agitato. I militari, insospettiti, hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare l’uomo che è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, ben occultati all’interno di uno zaino. Il 47enne dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento è stato arrestato e condotto, in attesa dell’udienza di convalida, presso la casa circondariale di Ancona-Montacuto. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.