Civitanova, malore in auto: grave l’attore Luigi Ciucci. «Nessuno lo ha soccorso»

CIVITANOVA – Malore nel parcheggio di fronte al Cuore Adriatico, grave l’attore e artista civitanovese Luigi Ciucci. A soccorrerlo intorno alle ore 20 di ieri il figlio, Marco Ciucci, che lo ha trovato riverso sul volante, in macchina. «Ditemi voi se è possibile lasciare una persona sul lato guida priva di sensi, in un parcheggio di un centro commerciale con il motore acceso per oltre quattro ore» ha raccontato Marco Ciucci. Luigi Ciucci, attore e regista civitanovese, era uscito di casa nel primo pomeriggio, per andare a fare la spesa. Qualche ora più tardi il figlio, non vedendolo rientrare, è uscito a cercarlo. L’uomo era senza cellulare. Lo ha trovato in macchina, privo di sensi. Nessuno lo ha soccorso. «L’indifferenza di questa società è inaccettabile» ha detto Marco Ciucci. Luigi Ciucci è ricoverato all’ospedale di Civitanova Alta.