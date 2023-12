Civitanova, lupo ferito non lontano dalla strada: soccorso da un cacciatore

CIVITANOVA – Lupo ferito su un campo lungo la provinciale, salvato da un cacciatore. È quanto accaduto ieri pomeriggio 3 dicembre, intorno alle ore 14.30, quando un tesserato dell’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio), passando da quelle parti, si è accorto di un lupo ferito che si trovava in mezzo ad un campo che costeggia la strada provinciale Le Vergini, che va verso Civitanova Alta. Il lupo era ferito, non riusciva a camminare, aveva tra le altre cose una zampa rotta. Subito ha allertato il responsabile provinciale Cst, Angelo Marinelli, che a sua volta ha chiamato i carabinieri forestali. Sul posto è arrivato il personale del Cras (Centro di Recupero Animali Selvatici). Il lupo, alla fine, è stato portato nella clinica veterinaria di Matelica: non è in pericolo di vita.