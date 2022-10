Civitanova: incidente all’incrocio, in due all’ospedale

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, un Fiorino e una Bmw si sono scontrati

CIVITANOVA – Scontro all’incrocio, due feriti finiscono all’ospedale. L’incidente è avvenuto questa mattina, 31 ottobre, intorno alle 8.30, lungo la strada provinciale Le Vergini, nella zona industriale di Civitanova Alta. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, un Fiorino e una Bmw si sono scontrati. Un impatto frontale, piuttosto violento. Feriti entrambi i conducenti: ad avere la peggio un uomo di 67 anni, che era alla guida del Fiorino. Sia lui che il ragazzo al volante della Bmw sono stati portati all’ospedale di Civitanova Alta. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale per i rilievi di rito.