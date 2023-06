Civitanova, incidente tra un’auto e uno scooter: 50enne all’ospedale

CIVITANOVA – Scontro tra uno scooter e un’auto lungo via del Casone, un cinquantenne finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (12 giugno) intorno alle ore 10, lungo via del Casone, all’altezza dell’incrocio con via Marchetti. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, un’auto, condotta da una 67enne, si è scontrata con uno scooter che transitava lungo via del Casone.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.