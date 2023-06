Civitanova, in stato di alterazione minaccia i passanti con un grosso coltello: denunciato uno straniero

La pattuglia della Polizia Stradale in servizio lungo la costa è stata allertata per la presenza di due stranieri in stato di alterazione

CIVITANOVA – Due stranieri girano in stato di alterazione sul lungomare Sud di Civitanova, uno aveva con sé un grosso coltello e minacciava i passanti. Intorno alle 5 di domenica scorsa una pattuglia della Polizia Stradale in servizio lungo la costa è stata allertata per la presenza di due stranieri in stato di alterazione, uno dei quali armato di un grosso coltello, che sul lungomare sud di Civitanova Marche, avrebbe minacciato i passanti. Entrambi gli stranieri, alla vista dei poliziotti, hanno tentato in un primo momento di nascondersi dietro ad un’autovettura in sosta e poi fuggire in direzione sud. Uno dei due è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale che sono riusciti, non senza difficoltà, a togliergli l’arma dopo averlo tranquillizzato, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi. Lo straniero sprovvisto di documenti, dopo essere stato foto segnalato, è stato denunciato per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma, che è stata sequestrata.