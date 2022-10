Civitanova, in fiamme un furgone, non si esclude il dolo

CIVITANOVA – Brucia nella notte un furgone Ducato, non si esclude che possa trattarsi di un atto doloso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, al vaglio le telecamere di videosorveglianza. È successo ieri sera, poco dopo le ore 22, nel piazzale dell’officina di una ditta di soccorso stradale, Basso, che si trova in via Sonnino, nella zona commerciale di Civitanova. In fiamme un furgone, modello Fiat Ducato, che è andato distrutto. A dare l’allarme un dipendente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, sul posto per il sopralluogo di rito. L’ipotesi è che si tratti di un episodio doloso. Al vaglio i filmati delle telecamere presenti nella struttura.