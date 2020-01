Dramma a Civitanova, giovane trovato senza vita in un bed & breakfast

A fare la tragica scoperta il titolare della struttura ricettiva. Immediati i soccorsi sul posto ma per il 21enne purtroppo non c'è stato nulla da fare

CIVITANOVA MARCHE- Tragedia in città dove un giovane è stato trovato impiccato nella stanza di un bed & breakfast. A lanciare l’allarme, nella tarda serata di oggi (mercoledì 8), intorno alle 21:00, il titolare della struttura ricettiva in via Cesare Battisti.

Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 ma per il giovane, un 21enne originario di Pordenone, non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Civitanova guidati dal commissario capo Lorenzo Sabatucci. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un estremo gesto. Sono in corso le opportune indagini per verificare tale ipotesi e scartare quella del coinvolgimento di altre persone.