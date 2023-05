Civitanova, fughe in moto per evitare i controlli: denunce e hashish sequestrato

CIVITANOVA – Ancora un fine settimana di controlli, due fughe in moto per eludere l’alt della polizia. Nei giorni scorsi è stata effettuata dagli agenti di polizia una vasta operazione di controllo che ha interessato tutta Civitanova, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile, alle aree verdi della città, alla stazione ferroviaria e le aree ritenute più a rischio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire episodi di violenza e fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli effettuati nel pomeriggio di venerdì scorso (5 maggio), i poliziotti hanno intercettato un motociclo segnalato poco prima per essere stato rubato nel fermano da un soggetto di cui era stata diffusa la descrizione fisica. Alla vista dell’auto della polizia e dopo che gli era stato intimato l’alt, l’uomo prima ha tentato di scappare dopodichè, avendo imboccato una via chiusa, si è fermato gettando il motociclo a terra nel tentativo di sottrarsi ai poliziotti. Subito fermato, lo stesso veniva identificato per un 40enne di origini pugliesi, residente in città, già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da numerosi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Nel corso del controllo, addosso all’uomo rinvenuto un piccolo frammento di hashish: è stato segnalato alla competente Autorità quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nel 2019 gli era stata revocata la patente di guida. Alla fine, è stato denunciato per il reato di ricettazione e per guida senza patente poiché revocata mentre il motociclo oggetto del furto è stato riconsegnato al proprietario.

Lo stesso pomeriggio, i poliziotti hanno notato un uomo in sella ad un motociclo che alla vista della Volante aumentava notevolmente la velocità di marcia, costringendo gli agenti ad un breve inseguimento al termine del quale hanno raggiunto il mezzo per sottoporlo al controllo di polizia. Nel corso dell’inseguimento, l’uomo si è disfatto, lanciandoli a terra, di quattro involucri in cellophane trasparente contenenti hashish che venivano recuperati e posti in sequestro. Il giovane veniva identificato per un 30enne residente in città. A seguito della perquisizione, è stato rinvenuto, inoltre, un involucro contenente hashish dello stesso tipo di quello lanciato poco prima a terra. L’uomo, oltre che per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale non essendosi fermato all’alt, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per le infrazioni al codice della strada e per non essersi fermato all’alt.

Durante i servizi, i poliziotti hanno fermato un’autovettura a bordo della quale viaggiavano due soggetti rispettivamente di 21 e 22 anni, entrambi residenti a Civitanova, che hanno cominciato fin da subito a mostrare segni di nervosismo. La successiva perquisizione effettuata, estesa anche all’autovettura, ha consentito di rinvenire addosso a uno dei due un contenitore in plastica all’interno del quale venivano trovati diversi frammenti di hashish. Inoltre, sempre sullo stesso, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato sotto la cintura dei pantaloni. Il giovane è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Nel corso dei servizi sono state identificate 346 persone e sottoposti a controllo 211 veicoli.