Civitanova, entra ed esce dall’autostrada senza pagare: romeno condannato

CIVITANOVA – Sarebbe entrato ed uscito dall’autostrada senza pagare per 15 volte in due mesi, oggi un romeno di 35 anni è stato condannato a quattro mesi di reclusione. I fatti risalgono al 2019 quando, secondo la ricostruzione accusatoria, dal 18 marzo al 15 maggio di quell’anno lo straniero sarebbe entrato in autostrada accodandosi all’auto che lo precedeva e ne sarebbe uscito usando i caselli automatizzati riservati al servizio Telepass oppure utilizzando piste riservate al pagamento automatico. In totale avrebbe accumulato un debito di 904 euro che non avrebbe mai pagato. Nei suoi confronti scattò quindi una denuncia e al termine dele indagini la Procura gli contestò il reato di truffa.

Questa mattina in Tribunale a Macerata è stata celebrata la discussione: il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno di reclusione, il giudice Federico Simonelli ha applicato una pena meno severa: quattro mesi. La Società Autostrade per l’Italia era parte civile.