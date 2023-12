Civitanova, dopo una caduta dalle scale aggredì i poliziotti: 59enne patteggia otto mesi

In aula l'uomo si è scusato e ha definito la propria posizione con un patteggiamento. Il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di firma

CIVITANOVA – Era caduto dalle scale e all’arrivo dei poliziotti li aveva aggrediti. Ieri il 59enne civitanovese arrestato domenica scorsa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ha patteggiato otto mesi di reclusione. Il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di firma.

L’avvocato Giulia Vitali

L’aggressione era avvenuta nel pomeriggio di domenica dopo che in stato di alterazione era caduto dalle scale nella sua abitazione. Era stato l’anziano padre a chiamare il 118 e sul posto oltre ai sanitari era intervenuta anche una pattuglia del locale commissariato. Gli agenti lo stavano accompagnando dal primo piano al portone di ingresso dello stabile quando il civitanovese aveva iniziato a minacciarli per poi spingerli facendoli cadere dalle scale.

Ieri in aula il 59enne ha chiesto scusa al padre, agli agenti e ai sanitari della Croce Verde, poi tramite il proprio legale, l’avvocato Giulia Vitali, ha patteggiato con il pm Raffaela Zuccarini la pena di otto mesi di reclusione. Il giudice Andrea Belli ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.