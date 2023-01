Civitanova, colpito da un pugno durante una lite: giovane finisce all’ospedale

L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte della polizia, è avvenuto in un locale di Civitanova lo scorso fine settimana

CIVITANOVA – Colpito con un pugno in pieno volto mentre è a ballare con gli amici, civitanovese finisce al pronto soccorso con il naso rotto. È caccia al responsabile dell’aggressione.

Erano circa le 3 di notte quando un giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, accompagnato da alcuni suoi amici. Aveva il setto nasale fratturato, dopo essere stato colpito, mentre si trovava in un locale, da un uomo con il quale avrebbe avuto una discussione, secondo quanto riferito dalla vittima stessa. Le cause sono in corso di accertamento. Come si diceva, gli agenti della polizia sono al lavoro per identificare il responsabile e chiarire i contorni dell’aggressione.