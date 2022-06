CIVITANOVA – Ieri (giovedì 16 giugno), personale del Commissariato di Civitanova Marche, con l’ausilio di unità cinofile della Compagnia Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha arrstato un civitanovese pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, armi e reati contro la persona, e una cittadina straniera senza fissa dimora sul territorio nazionale, colti in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Nello specifico, dopo serrata attività investigativa, gli agenti procedevano alla perquisizione domiciliare e personale di cittadino italiano 60enne in compagnia di una cittadina straniera, nella cui abitazione venivano rinvenuti 12 grammi di cocaina. La droga era già preconfezionata e pronta per la successiva cessione sul mercato. Trovati anche oltre a 2600 euro in contanti di vario taglio ed un bilancino di precisione per la pesa della droga. La donna deteneva nella borsetta una parte dello stupefacente.

Pertanto la perquisizione veniva estesa al domicilio della stessa, dove venivano rinvenuti documenti falsi, recanti generalità di altra persona realmente esistente, ed estranea ai fatti narrati, oltre al possesso ingiustificato di due carte di credito intestate ad altre persone.

Gli stessi soggetti venivano quindi tratti in arresto ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti), oltre che ai sensi dell’art. 497 bis c.p. (ingiustificato possesso di documenti di identità), 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 494 c.p. (sostituzione di persona) e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne disponeva la custodia ai domiciliari.