Civitanova, capanno in fiamme: chiusa al traffico via Saragat

CIVITANOVA – Incendio in un capanno, temporaneamente chiusa via Saragat. L’allarme questo pomeriggio, alle ore 15, nel capanno che si trova in un piazzale privato, all’incrocio tra via Saragat e via Cook. Le fiamme sono divampate da un capanno usato come rimessa. Sul posto i vigili del fuoco, una pattuglia della guardia di finanza, che ha dato l’allarme, e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a transennare il tratto di strada e chiuderlo momentaneamente al traffico.