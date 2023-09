CIVITANOVA – Da oggi è il tenente di vascello Chiara Boncompagni il nuovo comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Civitanova. Questa mattina, nel piazzale, la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne con il capitano di corvetta Ylenia Ritucci, ai saluti dopo tre anni al comando. Tanti gli ospiti presenti alla cerimonia, tra cui il direttore marittimo delle Marche, contrammiraglio Donato De Carolis, e tutti i vertici delle Autorità civili e militari della provincia di Macerata e dei Comuni di Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati, i vari rappresentanti delle associazioni di volontariato e combattentistiche e tanti operatori portuali e balneari. La cerimonia ha preso il via con il discorso, commosso, di Ritucci, al quale ha fatto seguito quello del nuovo comandante.

«Lascio questo territorio, a malincuore confesso, dopo tre anni. È stato un periodo entusiasmante, grazie alla proverbiale ospitalità di questa terra – ha detto Ritucci -. Il 28 agosto 2020 al mio arrivo prevalevano l’emozione e l’entusiasmo nell’accingermi a vivere l’esperienza del comando di un porto ricco di potenzialità, ma al tempo stesso era un periodo particolare della mia vita, in cui era necessario che le mie attenzioni fossero su mio figlio, all’epoca di appena tre mesi. Sono stati tre anni di intenso impegno e di lavoro, in cui tutta la comunità si è trovata a dover fronteggiare un evento drammatico come la pandemia. Abbiamo affrontato momenti difficili, ma anche momenti conviviali, come il 30esimo anniversario dell’inaugurazione dell’Ufficio Circondariale marittimo di Civitanova. Ho immediatamente percepito le grandi potenzialità di questo porto, sia per la sua collocazione geografica che per le attività che insistono in esso. Sono sicura che ogni valutazione sul mio operato debba essere lasciata alla collettività marittima. Il mio pensiero va agli uomini e alle donne dell’Ufficio Circondariale: siete stati un grande equipaggio. Un grazie di cuore ai pescatori civitanovesi, sempre rispettosi dei ruoli. Un sentito grazie e un profondo senso di stima al direttore marittimo delle Marche, contrammiraglio Donato De Carolis, e ringrazio l’ammiraglio Moretti. Chiara, comandante Boncompagni, ti auguro di cuore un sincero buon vento».

«Assumo oggi l’incarico consapevole della complessità del compito e della responsabilità che esso comporta – ha detto Boncompagni – Inizia qui un percorso nuovo, nel quale intendo garantire il mio costante impegno per obiettivi che reputo fondamentali, come la sicurezza di chi va per mare, l’utilizzo sostenibile delle risorse e la tutela dell’ambiente marino. Ringrazio il comandante Ritucci, la ringrazio per avermi lasciato un equipaggio affiatato e per l’ottimo lavoro svolto. Darò tutta me stessa per essere ogni giorno all’altezza di questa responsabilità: il nostro lavoro è una vocazione, che richiede sacrificio, coraggio e perseveranza».

Infine il saluto del contrammiraglio Donato De Carolis. «Il comandante uscente, Ritucci, si è distinto per la professionalità e i risultati raggiunti – ha detto – A Ritucci subentra il tenente di vascello Boncompagni. È una sfida impegnativa, sarà uno dei periodi più belli della carriera».