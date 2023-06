Civitanova, cade mentre monta una zanzariera: morto dopo tre giorni

CIVITANOVA – Non ce l’ha fatta l’operaio di 54 anni caduto nel vuoto, da una altezza di circa cinque metri, mentre montava una zanzariera in una abitazione in via Ugo Bassi. Si chiama Andrea Micucci ed è morto dopo tre giorni dal drammatico incidente.



L’episodio era avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì scorso. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri. Donati gli organi.