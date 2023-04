Civitanova, cade nelle acque del porto: salvato un ragazzino

CIVITANOVA – Cade nelle acque del porto, ragazzino salvato dai vigili del fuoco. È accaduto ieri pomeriggio (9 aprile), verso le ore 18.30, in zona porto, non distante dal lungomare sud. Una ragazzino, un 13enne di origine magrebina, è caduto in acqua. Sul posto, subito dopo la segnalazione fatta da alcuni passanti, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, i militari della Capitaneria di Porto, guidati dal tenente di vascello Ylenia Ritucci, e il personale medico e sanitario del 118.

Il ragazzino è stato raggiunto mentre si trovava aggrappato ad una catena della banchina e chiedeva aiuto e portato a terra, poi è stato affidato alle cure del personale medico. Era infreddolito, ma stava bene per fortuna: è stato portato in ospedale e dimesso poco dopo.