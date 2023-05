Civitanova, con l’auto procede a zig zag lungo il corso: fermata una donna

CIVITANOVA – Gira zigzagando al volante della sua auto, fermata una donna lungo corso Umberto I. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (9 maggio), lungo la via principale del centro di Civitanova. I carabinieri, che erano dietro, hanno notato la macchina transitare in maniera pericolosa e hanno fermato la donna che si trovava al volante. È stata sottoposta all’alcol test. Nello stesso momento un altro intervento anche nel piazzale della stazione ferroviaria per una donna che, in stato di alterazione, ha accusato un malore.