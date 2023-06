Civitanova, auto fuori strada all’alba: feriti due giovani fratelli

CIVITANOVA – Macchina fuori strada, soccorsi due fratelli. L’incidente è avvenuto all’alba, poco prima delle ore 6, lungo la strada provinciale 10, a Civitanova Alta. Per cause da chiarire, una Kia con a bordo due giovani fratelli di Montelupone, è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere dell’auto uno dei due giovani, un 21enne. Dopo le prime cure del caso, il ragazzo è stato trasferito all’ospedale regionale Torrette di Ancona, in condizioni gravi. Ferito anche il fratello maggiore. Sul posto, per rilevare l’incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.