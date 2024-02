Civitanova, assalto allo sportello del Cuore Adriatico: malviventi in fuga

CIVITANOVA – Provano a scardinare lo sportello bancomat del centro commerciale, malviventi costretti alla fuga. È subito scattato l’allarme. È successo questa notte, intorno alle 4, quando due uomini, con il volto travisato da un passamontagna, sono arrivati a piedi al centro commerciale Cuore Adriatico, nella zona commerciale di Civitanova. Con un arnese da scasso, hanno prima forzato le porte scorrevoli e poi sono entrati, dirigendosi verso lo sportello bancomat. Hanno provato diverse volte a scardinarlo e poi anche a smurarlo, ma alla fine non riusciti nel tentativo di portare via i soldi. E i due malviventi sono stati costretti a scappare. Sul posto, dopo dieci minuti, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal comandante Angelo Chiantese. Ma dei due malviventi non c’era già più alcuna traccia. Si sono allontanati senza riuscire a prendere nulla. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per identificare i due malviventi.