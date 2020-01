Blitz antidroga a Civitanova, 27enne in manette. Aveva in casa un chilo di droga

In casa aveva hashish, marijuana, cocaina e 760 euro in contanti. Segnalata anche una coppia di 19enni, una studentessa e un lavoratore

CIVITANOVA – Sequestrato circa un chilo di droga e 760 euro in contanti: arrestato un 27enne di Civitanova e segnalati uno studente e un lavoratore 19enni.

L’operazione dei finanzieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Tiziano Padua, è stata portata a termine nel pomeriggio di sabato 25 gennaio e si è protratta fino a tarda serata.

Le Fiamme Gialle hanno individuato in un appartamento della città rivierasca, ritenuto base di stoccaggio di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, circa un chilo di droga. Nell’abitazione del 27enne civitanovese infatti sono stati rinvenuti e sequestrati, anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Compagnia, 800 grammi di hashish, 90 grammi di marijuana, 45 grammi di cocaina, 760 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita, e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 27enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito presso il carcere di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno poi avviato delle indagini successive al ritrovamento e hanno individuato una coppia di 19enni italiani, la ragazza studentessa e il ragazzo lavoratore, che qualche minuto prima avevano acquistato dell’hashish dal pusher. Ai due sono stati sequestrati altri 49 grammi ed entrambe sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione per uso personale.