Civitanova, l’Anc dà il benvenuto al nuovo comandante del Norm

Ieri sera presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, in via Fontanelle, è stato presentato il nuovo comandante del Norm, Cristian Mucci

CIVITANOVA – L’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) ha dato il benvenuto al nuovo comandante del Norm, Cristian Mucci. Ieri sera presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, in via Fontanelle, è stato presentato il nuovo comandante, subentrato ad Alfredo Russo. Erano presenti il capitano della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, Massimo Amicucci, il presidente della sezione locale Anc, Roberto Ciccola, la vedova Piermanni, la signora Giovanna, e i presidenti delle altre sezioni Anc dei Comuni limitrofi.

Il nuovo comandante del Norm, Cristian Mucci

Nel corso della serata sono stati annunciati alcuni eventi che vedranno protagonisti i carabinieri in servizio e quelli in congedo: tra questi, il più atteso, vale a dire la Fanfara dei carabinieri a cavallo in occasione delle celebrazioni della Virgo Fidelis, in programma il prossimo 19 novembre. «Sono onorato di essere qui dopo tanto tempo – ha detto il capitano Massimo Amicucci – Sono stati anni difficili, ma questo non ci ha fermato e non ci fermerà ora». «Esprimo la mia gratitudine a tutti voi – ha detto il nuovo comandante Mucci – Civitanova è una bellissima realtà, spero di fare bene. Grazie per il benvenuto».