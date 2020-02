L’amico lo trova morto in casa: dramma a Civitanova

CIVITANOVA – Trovato senza vita in un appartamento in via D’Annunzio a Civitanova. La vittima è un 41enne di Camerino. L’uomo, celibe, era ospite in casa dell’amico. È stato proprio quest’ultimo a lanciare l’allarme, intorno alle 15, quando rientrando in casa ha trovato il corpo dell’uomo.

Immediato l’arrivo sul posto del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne, forse avvenuto a causa di una overdose, nonostante gli inquirenti non abbiano ancora trovato nulla che possa far ricondurre all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Spetterà ai carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, ricostruire con esattezza le ultime ore di vita del 41enne.