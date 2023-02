Civitanova: lite tra vicini, uno finisce in ospedale accoltellato

Un accoltellamento tra due vicini di casa poteva finire in tragedia. È accaduto oggi pomeriggio a Civitanova

CIVITANOVA – Lite tra vicini, un uomo finisce all’ospedale con una ferita all’altezza del fegato. Sarebbe stato accoltellato dal vicino di casa, un anziano, che ha fornito ai carabinieri la sua versione dei fatti. Indagini in corso.

L’episodio è accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 17, a Civitanova. I due vicini si sarebbero incontrati, poi la lite che è degenerata. L’anziano avrebbe colpito l’altro con un coltellino all’altezza del fegato. L’uomo ferito, si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. È stato subito medicato dal personale sanitario: le sue condizioni non sono gravi, tanto che ha deciso, poi, di allontanarsi dall’ospedale. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire i contorni della vicenda.