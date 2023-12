Civitanova, accoltellamento lungo corso Umberto I: ferito un giovane

CIVITANOVA – Accoltellamento lungo il corso, tunisino colpisce più volte un giovane connazionale. Il ferito è stato portato all’ospedale mentre è caccia all’aggressore, che è già stato identificato. Si tratta di un tunisino di circa 30 anni. È quanto accaduto ieri sera lungo corso Umberto I, intorno alle 20.15. Il tunisino, per cause in corso di accertamento, al culmine di una lite, ha cercato di colpire alla gola il suo connazionale, che ha cercato di difendersi ed è rimasto gravemente ferito ad una mano. È stato poi colpito all’addome, ma il giubbotto che indossava lo ha “difeso”. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Rossa di Porto Potenza e gli agenti del commissariato di polizia.