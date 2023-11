Civitanova, 31enne arrestato dalla polizia: è la quarta volta da inizio anno

Il giovane per tre volte aveva violato il divieto di avvicinamento ai genitori, finito ai domiciliari ieri è stato trovato in bicicletta in via Abruzzo. È finito in manette per evasione

CIVITANOVA – Doveva essere a casa in regime di arresti domiciliari lo hanno visto in bicicletta in via Abruzzo: è finito in manette per evasione un 31enne civitanovese. È il quarto arresto da inizio anno, le altre tre volte (a gennaio, settembre e ottobre) era stato arrestato perché aveva violato il divieto di avvicinamento ai genitori. Dopo l’ultimo arresto a ottobre gli era stata aggravata la misura ed era finito ai domiciliari. Ieri, senza avvisare nessuno, è uscito in bicicletta ed è incappato in una pattuglia della Volante del commissariato. Domani il giovane comparirà dinanzi al giudice del Tribunale di Macerata Andrea Belli per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo.

Il 31enne ha un processo in corso per maltrattamenti, estorsione e lesioni nei confronti dei genitori, per questo motivo ad agosto dello scorso anno il gip dispose nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai genitori. Da inizio anno il giovane ha violato tre volte il provvedimento e tutte e tre le volte era stato arrestato e rimesso in libertà perché per quel tipo di reato è sì previsto l’arresto obbligatorio ma non l’applicazione della misura. Dopo la terza violazione però gli era stata aggravata la misura ed era finito agli arresti domiciliari. Per uscire avrebbe dovuto chiedere e ottenere l’autorizzazione, ma ieri è uscito senza aver né chiesto né ricevuto alcunché.