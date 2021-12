Cinque chili tra hashish e marijuana: giovane romano arrestato dai carabinieri a Castel di Lama

ASCOLI – Quasi cinque chili tra hashish e marjuana in casa e nell’auto. Le nascondeva un giovane romano di appena 20 anni, fermato dai carabinieri a Castel di Lama dopo un’aggressione. Il fatto era stato segnalato da alcuni residenti del paese della vallata del Tronto, che avevano visto nelle ultime ore il ragazzo scontrarsi con più persone nell’abitato locale. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno dovuto constatare che gli aggressori erano fuggiti, ma hanno trovato comunque due coltelli ed un bastone.

Successivamente, nel corso dei controlli sull’identità della vittima – che nel frattempo aveva sporto denuncia per il furto del suo portafogli e di alcuni cellulari – i carabinieri hanno rinvenuto nella vettura del ragazzo 14 panetti di hashish – per un totale di 14 etti di peso – e due etti di marijuana. Da lì scattava anche una perquisizione nella sua abitazione nella zona di Roma, effettuata dai militari della capitale. Nella casa veniva scoperto un deposito di stupefacenti per un totale di 3,5 chili di hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e 2 mila euro in contanti. Il materiale veniva sequestrato, e il 20enne posto agli arresti domiciliari dopo la convalida da parte del Tribunale di Ascoli.