Cingoli, colpo in banca da 20.000 euro: in azione un commando su un’auto rubata

CINGOLI – Colpo in banca alla filiale di Cingoli della Banca di Credito Cooperativo di Filottrano, a Villa Strada. Ignoti sono entrati in azione questa mattina poco prima delle 4. Un commando di almeno quattro persone, tutte a volto coperto dai cappucci di felpe e giubbetti, o dallo scaldacollo tirato su a travisare il volto. I banditi hanno agito in pochissimi minuti, in maniera molto organizzata e veloce. Hanno forzato l’uscita di sicurezza dell’ingresso principale dell’Istituto di credito usando un arnese in ferro, tipo piede di porco, poi una volta introdotti all’interno sono andati a colpo sicuro alla cassaforte che si trova alle spalle del bancone. L’hanno portata via e caricata a bordo della vettura che li aspettava davanti alla filiale con un complice a alla guida e a motore acceso: una Citroen risultata rubata in provincia di Ancona la sera prima. Un furto mirato a commettere il colpo in banca e poi, come di consueto, l’auto è stata abbandonata e presumibilmente i banditi saranno fuggiti su un altro mezzo “pulito”. La cassaforte conteneva 20.000 euro, almeno questi i conteggi formulati dal direttore della filiale. I banditi non hanno attentato al caveau, forse per una questione di tempi: infatti non solo è scattato l’allarme, ma i rumori prodotti dall’effrazione avevano svegliato nel cuore della notte i residenti della palazzina dove insiste la filiale. Qualche residente, poi sentito dagli stessi investigatori, temendo che si trattasse proprio di ladri, aveva allertato il 112. Infatti, mentre i banditi scappavano via sgommando a bordo della Citroen sul luogo del furto intervenivano prontamente i Carabinieri della Stazione di Cingoli e del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Macerata agli ordini del Colonnello Giorgio Picchiotti. I militari hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto reperti sulla scena del crimine, sono poi stati acquisiti i filmati delle telecamere a circuito chiuso della banca che hanno ripreso l’assalto dei banditi e la fuga. Le ricerche della banda sono scattate subito, tanto che dopo poche ore dal colpo i carabinieri hanno ritrovato la Citroen usata dai banditi, abbandonata nelle campagne alle porte di Ancona. L’auto è stata sequestrata e sarà sottoposta a perizie e indagini per capire se nell’abitacolo vi possano essere tracce o frammenti di impronte per indirizzare le ricerche dei banditi. Le indagini sono in corso e al vaglio anche il tentativo di effrazione di un altro istituto di credito, a Polverigi, nella stessa mattinata. Tentativo andato a vuoto, ma la consequenzialità degli episodi può trovare un collegamento e certamente anche questo aspetto sarà vagliato dagli investigatori dell’Arma.

La filiale della Bcc di Filottrano in via Rossini a Villa Strada di Cingoli