Chiaravalle, tenta di rubare una vettura: nei guai un giovane

CHIARAVALLE – Nel fine settimana appena trascorso (sabato primo ottobre e domenica 2) i carabinieri di Staffolo hanno arrestato un 29enne, straniero, per tentato furto aggravato di una vettura in sosta a Chiaravalle. I militari infatti transitando per le vie della cittadina hanno notato una Citroën C3 con la portiera aperta. All’interno il giovane che frugava nel cruscotto del mezzo.

Domenica 2 ottobre, inoltre, i carabinieri di Jesi sono intervenuti in un locale pubblico del centro cittadino chiamati dalla proprietaria di un locale che aveva problemi con alcuni clienti. Alla vista dei militari un 26enne del posto ha cercato di sottrarsi all’identificazione: ha spintonato i militari cercando di fuggire, ma è stato fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.