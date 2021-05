Chiaravalle in lacrime per Giuliano Collamati, stroncato da malore in bici

CHIARAVALLE- Lutto a Chiaravalle per Giuliano Collamati, il 67enne stroncato da malore in bicicletta ieri pomeriggio lungo la Sp38 tra Fornaci di Belvedere Ostrense e Montecarotto. L’uomo, che secondo quanto raccontato da alcuni conoscenti non soffriva di patologie cardiache né aveva mai avuto problemi gravi di salute, è stato colto da malore improvviso mentre pedalava in sella alla sua nuovissima bici da corsa. Era uscito per la sua pedalata da solo. Ha fatto appena in tempo a scendere, accostare a bordo strada la bicicletta, che si è accasciato a terra sopraffatto dal malore che gli è stato fatale. Non è riuscito neanche a chiamare aiuto con il cellulare. Lo hanno trovato poco dopo alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato l’allarme al 118 e ai Carabinieri, ma era purtroppo già tardi.

La notizia del decesso si è diffusa nel tardo pomeriggio in Vallesina e soprattutto a Chiaravalle dove Collamati viveva con la moglie, destando sconcerto e dispiacere. Il 67enne era in pensione e dedicava il suo tempo libero alle lunghe pedalate in bicicletta. La salma è stata restituita alla famiglia e nelle prossime ore dovrebbero essere fissati i funerali, che verranno celebrati con ogni probabilità all’Abbazia di Santa Maria in Castagnola.