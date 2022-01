Chiaravalle, mamma Iole raggiunge la figlia Beatrice scomparsa il giorno di Natale

Non ce l'ha fatta Iole Togni a superare il dolore per la morte della figlia Beatrice. Se n'è andata ad 83 anni. I funerali saranno celebrati all'abbazia di Santa Maria in Castagnola

CHIARAVALLE – Ha atteso su questa terra solo pochi giorni, tentando di sopravvivere senza l’amore più grande della vita, la figlia Beatrice scomparsa a 57 anni il giorno di Natale. Ma non ce l’ha fatta e a pochi giorni di distanza, la signora Iole Togni, 83 anni, ha smesso di combattere, non avendo più una ragione per andare avanti. Ha raggiunto la sua Beatrice, in un posto migliore.

Iole Togni, anche lei ex maestra elementare come sua figlia, si è spenta lunedì, 3 gennaio, scorso nella sua abitazione a Chiaravalle, nella stanza da letto dove aveva assistito fino all’ultimo istante l’amata figlia, strappata alla vita da una malattia. La salma di Iole Togni si trova alla Casa funeraria Santarelli (via Breccia a Monsano), dove è stata allestita la camera ardente. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 5 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria in Castagnola, poi il feretro proseguirà per il cimitero comunale dove la maestra Iole riposerà e dove già sono sepolti il marito Siro Bastianini, mancato anni fa, e l’amata figlia Beatrice.

A piangere questo lutto, a pochi giorni di distanza da quello di Beatrice, sono i cugini, i nipoti e i parenti, ma tutta la città di Chiaravalle, dove sia Iole che Beatrice hanno formato tanti studenti sui banchi di scuola.