Chiaravalle, controlli dei Carabinieri: un arresto e una denuncia

CHIARAVALLE – Un arresto e una denuncia a piede libero. Sono il risultato dei controlli del territorio eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Chiaravalle nel corso di un ampio monitoraggio disposto dal comando Compagnia di Jesi. I militari hanno denunciato in stato di libertà un 39enne di nazionalità egiziana, residente in provincia di Varese, per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie. L’uomo è stato sottoposto a controllo domenica proprio a Chiaravalle, mentre transitava a bordo della propria autovettura.

I militari dopo aver intimato l’alt, hanno proceduto al controllo nel corso del quale il conducente ha esibito la propria patente di guida, rilasciata dalle autorità rumene. Ma le fattezze del documento hanno subito attirato l’attenzione dei militari, che a seguito di accertamenti hanno riscontrato trattarsi di un documento falso. Pertanto il 39enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Ancona. Mentre sono scattate le manette ai polsi di un 39enne, residente a Chiaravalle, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso a suo carico dall’autorità giudiziaria di Ancona. I militari della locale stazione hanno proceduto all’esecuzione ieri (5 dicembre) e hanno condotto il 39enne al carcere di Montacuto dove dovrà scontare la pena di un anno e 5 mesi di reclusione per una condanna per reati in materia di stupefacenti e minaccia a pubblico ufficiale.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, con maggiore intensità – come di consueto – a ridosso delle festività.