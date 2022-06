Castelbellino, scontro in superstrada: auto si ribalta

CASTELBELLINO – Uno scontro tra due auto e, in seguito all’impatto, una delle due capotta restando con le ruote all’aria e il conducente incastrato dentro. Attimi di paura ieri pomeriggio verso le 18,30 lungo la superstrada 76 all’altezza dello svincolo di Castelbellino, sulla corsia direzione Fabriano.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Jesi, sono state una Dacia Duster e una Dr. A seguito dell’impatto, la Duster si è ribaltata. Si è temuto per il conducente, che è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Jesi e poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Illeso l’altro automobilista. Il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani a bordo dell’ambulanza. Per lui un codice di media gravità. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso stradale per rimuovere i mezzi che intralciavano la viabilità, particolarmente intensa sulla superstrada 76. Il traffico ha inevitabilmente subìto rallentamenti e disagi durante le operazioni di rilevamento del sinistro e i soccorsi. Dinamica e responsabilità al vaglio dei carabinieri.