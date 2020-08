E' avvenuto tutto in pochi istanti mentre la famiglia era riunita a tavola per pranzo. Il giovane 14enne ha perso i sensi ed è scivolato. Sono in corso gli accertamenti sanitari all'ospedale regionale di Torrette

CASTELPLANIO- Si era appena seduto a tavola per pranzare insieme alla mamma e ai due fratelli, quando improvvisamente ha perso i sensi e nello scivolare dalla sedia, ha battuto la testa contro il termosifone prima di stramazzare sul pavimento.

Attimi di paura per una famiglia residente nel Comune di Castelplanio. L’allarme è scattato poco fa, verso le 13, mentre la madre con i tre figli erano riuniti per iniziare a pranzare. A chiamare i soccorsi è stata proprio la madre del ragazzino, un 14enne, che spaventata non riusciva a capire cosa fosse accaduto al figlio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico ma data la gravità della situazione con il minorenne privo di coscienza, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza Icaro01 attivato in codice rosso.

Giunti sul posto, i sanitari lo hanno stabilizzato, il 14enne ha ripreso poi conoscenza ma era molto confuso e non ricordava nulla, pensava di essere altrove e farfugliava frasi sconnesse. I sanitari lo hanno quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso, volti a scongiurare un problema metabolico alla base dello svenimento improvviso e un possibile trauma cranico con emorragia interna causato invece dall’urto del volto contro il termosifone posizionato vicino al tavolo della cucina.

È stato portato in ospedale in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti sanitari. Spaventata la madre, che lo ha poi raggiunto al pronto soccorso per stargli accanto. Nell’abitazione sono anche intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castelplanio per l’accertamento della dinamica.