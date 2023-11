Castelraimondo, falsi testimoni di un incidente stradale: denunciate due persone

I carabinieri di Camerino hanno denunciato due persone per favoreggiamento personale

CAMERINO – A seguito di un incidente verificatosi il 25 marzo scorso a Castelraimondo avevano rilasciato delle dichiarazioni ai militari, che si sarebbero rivelate false, descrivendo la dinamica dei fatti: in realtà non avevano assistito a nulla di quanto riferito.

Nello scontro tra una Lancia Delta Integrale e una Fiat 500 vi erano stati quattro feriti. La Lancia infatti, dalla ricostruzione del radiomobile della Compagnia Carabinieri di Camerino, aveva invaso la corsia opposta prendendo frontalmente la 500 sulla quale viaggiavano- oltre al conducente – anche tre tredicenni.

I feriti venivano trasportati all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso e i meno gravi presso l’Ospedale di Macerata. Al termine degli accertamenti l’autista della Lancia veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per lesioni personali gravi mentre gli improvvisati testimoni per favoreggiamento personale.