Castelplanio, pedone investito: trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette

CASTELPLANIO – Grave investimento questa sera verso le 20,21 in località Borgo Loreto, lungo il tratto di via Clementina in corrispondenza dello stabilimento “Fileni”, alle porte di Castelplanio.

Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, ora al vaglio della Polstrada di Fabriano, un pedone (un tunisino di 43 anni domiciliato a Castelplanio) sarebbe stato travolto mentre stava attraversando la strada. L’automobilista, un ragazzo al volante di una Fiat Punto, si è subito fermato a prestare soccorso e a lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico. Il pedone è stato stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Ha riportato numerosi politraumi e le sue condizioni sono gravi, ma per fortuna non ha mai perso conoscenza. Disagi al traffico durante i soccorsi e i rilievi: gli agenti della Polstrada hanno interdetto la zona alla circolazione stradale per mezz’ora. I rilievi di legge, completati da poco, saranno utili a ricostruire la dinamica dell’investimento e le responsabilità di legge.