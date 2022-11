Castelplanio: domani i funerali di Pierino Zannini, morto nell’incidente a Piagge

CASTELPLANIO – Saranno celebrati domani (venerdì 18 novembre) alle ore 11 nella chiesa di San Sebastiano Martire a Castelplanio, i funerali di Pierino Zannini, il pensionato 82enne morto nell’incidente stradale di ieri in via Piagge. L’uomo, ex muratore in pensione originario di Cupramontana, è stato colto da malore fatale mentre si trovava alla guida della sua auto, andando a finire contro un albero. La salma, immediatamente restituita ai familiari senza la necessità di approfondimenti necroscopici come ordinato dal Pm della Procura di Ancona, è stata trasferita alla Casa funeraria di Bondoni (via dell’Industria, a Castelplanio) dove è stata allestita la camera ardente. Dalla Casa funeraria muoverà il corteo funebre verso la chiesa di San Sebastiano Martire, per l’ultimo viaggio di Zannini.

Lo piangono le cugine Maria e Dina, i nipoti Rosella, Giorgio, Gabriella e Antonella. La salma sarà tumulata nel cimitero di Poggio San Marcello.