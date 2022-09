Castelplanio, dopo 12 anni il saluto del comandante della Stazione Bauco

CASTELPLANIO – Un consiglio comunale molto particolare, quello di lunedì 12 settembre nella città natale di Carlo Urbani. Un consiglio dove all’Ordine del giorno c’era l’abbraccio della comunità al suo comandante della Stazione, il Luogotenente Marco Bauco che dopo 12 anni ha lasciato Castelplanio per un nuovo incarico a Jesi al Nucleo comando della Compagnia. Un incarico che gli permetterà di lavorare strettamente al fianco del nuovo comandante della Compagnia, il capitano Elpidio Balsamo fresco di insediamento.

Ad accogliere il luogotenente Bauco – accompagnato dal colonnello Natalino Vivenzio, dal capitano Balsamo e dal comandante in sede vacante della Stazione maresciallo capo Sergio Giacoponi – c’erano il sindaco Fabio Badiali, gli assessori e i consiglieri. Il “grazie” della comunità di Castelplanio è stato trasmesso al luogotenente Bauco attraverso una pergamena in cui la città gli “esprime immensa gratitudine e riconoscenza per il prezioso servizio reso in 12 anni alla guida della Stazione Carabinieri, coniugando alto senso del dovere, piena disponibilità e grande professionalità”.