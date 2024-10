Castelfidardo, patente e permesso internazionale di guida falsi: nei guai un cittadino straniero

Una pattuglia della polizia locale di Castelfidardo in servizio ordinario di controllo del territorio intimava l'alt ad una vettura in transito in zona centro



CASTELFIDARDO – Erano da poco trascorse le 10 ieri (2 ottobre) quando una pattuglia della polizia locale di Castelfidardo in servizio ordinario di controllo del territorio intimava l’alt ad una vettura in transito in zona centro, alla cui guida si trovava un cittadino straniero che esibiva agli agenti una patente apparentemente rilasciata dal suo stato estero di nascita accompagnata da relativo permesso internazionale di guida. Da subito gli agenti hanno avuto il sospetto che qualcosa non fosse come avrebbe dovuto nonostante l’attenta riproduzione di alcuni segni e matrici anticontraffazioni riprodotti nel documento, tanto che è stato accompagnato negli uffici di piazza Leopardi per un più accurato controllo con strumenti di comparazione digitale in dotazione di reparto.

I reati

L’esito degli stessi e la perizia investigativa degli agenti hanno permesso di acclarare la non genuinità di entrambi i documenti che venivano sottoposti ad immediato sequestro penale per le ipotesi di reato di uso di documenti falsi, truffa ai danni dello Stato e del dpr 445/2000 in relazione alla dichiarazione punti patente. Lo straniero è stato poi condotto da una seconda pattuglia della polizia locale negli uffici della Questura per il fotosegnalmento ed il successivo deferimento all’Autorità giudiziaria, mentre l’autovettura veniva sottoposta a fermo amministrativo.