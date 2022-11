Castelfidardo, Motoclub in lutto: è morto Torquato Testoni

Torquato Testoni, 75 anni, era il presidente del Motoclub di Castelfidardo, oltre che titolare dell’officina con salone vendita di moto e scooter in via Turati. Il ricordo del sindaco Ascani

CASTELFIDARDO – Era il presidente del Motoclub di Castelfidardo, oltre che titolare dell’officina con salone vendita di moto e scooter in via Turati, Torquato Testoni, conosciutissimo a Castelfidardo, sua città natale dove ha vissuto e operato per una vita intera assieme alla sua famiglia. Il fidardense, 75 anni, è deceduto lunedì 31 ottobre all’ospedale regionale di Torrette dopo aver lottato contro una malattia incurabile. Lascia i figli adorati, Mara e Daniele, che oggi gestisce il salone di famiglia, e tutti gli appassionati delle due ruote che lo stimavano tanto per la sua professionalità e per la passione che metteva nei motori, diventando un punto di riferimento. Come lui, nel settore, in zona non c’era nessuno. Il Consiglio direttivo del Motoclub, gli iscritti e tutti i motociclisti del sodalizio motoristico hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari con un manifesto.

Torquato Testoni

Il ricordo del sindaco

Anche il sindaco Roberto Ascani lo ricorda affidando ai social il suo pensiero: «E’ stato un esempio di dedizione e impegno per tutti noi, una persona speciale per generazioni intere, amico di tutti, sempre disponibile e altruista». Altri dicono di lui «Eri una persona bravissima, oltre che un meccanico competente» e un giovane «Un amico ed uno zio gentile per noi ragazzi con i motorini, sempre onesto e paziente». La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato Alba nova delle onoranze fratelli Virgini in via Bramante. Tanta gente ha già onorato la salma, da ieri, giorno dei Santi. Domani mattina (3 novembre) alle 10 saranno celebrati i funerali nella chiesa centrale della Collegiata.