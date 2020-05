Castelfidardo, incendio in un’azienda agricola: vigili del fuoco sul posto da 12 ore

Sono andate a fuoco per motivi ancora in accertamento moltissime balle di fieno sistemate su un'area di 5000 mq. Le fiamme rosse continuano a lavorare per spegnere il rogo

CASTELFIDARDO- Un grande incendio continua a divampare in via della Stazione. A fuoco balle di fieno all’interno di un’Azienda agricola.

Da ieri sera, 20 maggio, alle 21 circa, i Vigili del Fuoco continuano a lottare contro le fiamme a Castelfidardo in via della Stazione per un incendio. Continuano infatti a bruciare diverse balle di fieno sistemate su un’area di circa 5000 mq e su una struttura che però è rimasta intatta.

Le squadre provenienti da Osimo ed Ancona con diverse autobotti sono riuscite a circoscrivere il rogo e confinare l’incendio al solo deposito delle balle.

Al momento non si segnalano danni a persone. L’intervento è ancora in atto con un mezzo che è sul posto per spegnere gli ultimi focolai.