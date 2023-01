Castelfidardo, doppio incidente in città. Disagi al traffico

I due sinistri si sono verificati quasi in contemporanea. Disagi al traffico. Polizia locale al lavoro per i rilievi del caso

CASTELFIDARDO – Doppio incidente stamattina (27 gennaio) a Castelfidardo. Il primo poco dopo le 9 lungo la statale 16 di fronte alla ditta Caltec, allo svincolo per gli Svarchi di Numana. Un furgoncino e un’auto si sono scontrati. Ingenti i danni ai mezzi, miracolati entrambi i conducenti. Sul posto gli agenti della Municipale per i rilievi e per risalire all’esatta dinamica dei fatti. Si tratta dell’ennesimo incidente lungo quel tratto per cui è stata promessa una rotatoria.

Il tamponamento

Quasi in contemporanea un maxi tamponamento ha coinvolto tre auto in zona Acquaviva. Sul posto ci sono ancora l’ambulanza del 118, la squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico. Ci sarebbe un ferito ma non grave. Si sono formate lunghe code.



(in aggiornamento)