Castelbellino Stazione, tamponamento a quattro in via Clementina: paura per un bambino

CASTELBELLINO – Tamponamento a catena in via Clementina nord in frazione Stazione, questa mattina – 1 giugno – verso le 9. Quattro i mezzi coinvolti, che si stavano dirigendo in direzione Roma e che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Staffolo, hanno impattato tra loro. Si tratta di una Fiat Punto, una Toyota Yaris, una Lancia Delta e un Opel Crossland. Si sono scontrati all’altezza del civico 25 A e del distributore Tamoil, punto dove già giovedì scorso di era verificato un altro incidente con danni alla recinzione di una abitazione.

La situazione più grave è apparsa quella di una donna di 30 anni che viaggiava su una Fiat Punto e che, nell’impatto, è rimasta incastrata nelle lamiere dell’abitacolo. Tanta paura anche per un bambino di 3 anni che viaggiava col papà su una Lancia Delta, terzo veicolo a essere coinvolto nel sinistro. Immediato l’allarme al nue 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce verde di Jesi, i vigili del fuoco, i Carabinieri. Ma data la complessità della dinamica e le condizioni di quella donna ferita per la quale si temeva il peggio, è stato anche attivato l’elicottero Icaro01 da Torrette. Poi l’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di liberare la donna dalle lamiere e ai sanitari di appurare che le condizioni non fossero gravissime, tali da richiedere un trasporto in eliambulanza, pertanto il velivolo è stato annullato e fatto rientrare. La 30enne, di origini napoletane ma residente a Castelbellino, ferita e contusa è stata trasportata con l’ambulanza al pronto soccorso di Jesi in codice giallo di media gravità. In ospedale in codice giallo anche un’altra donna, una 37enne che era al volante di una Toyota Yaris. Illesi i due uomini al volante della Lancia Delta (un 37enne jesino) e un 58enne di Pesaro su un veicolo Opel a noleggio. Il 37enne jesino era insieme al figlio di 3 anni che, per fortuna illeso e solo un po’ spaventato, è stato portato a casa tra le braccia dei nonni. Dinamica al vaglio dei Carabinieri, grossi disagi alla circolazione.