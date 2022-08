Castelbellino, investimento davanti alla Cava: 15enne a Torrette

CASTELBELLINO – Stava attraversando la strada, quando improvvisamente è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva proprio in quel momento. Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15, in via Curiel, nei pressi dell’ingresso della Cava Mancini, dove un ragazzo di 15 anni è stato investito da una Bmw. L’automobilista non sarebbe riuscito a frenare in tempo per schivarlo, ma dopo l’incidente si è subito fermato a prestare soccorso. Ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto, l’automedica del 118 di Jesi insieme ai militi della Croce verde di Cupramontana, che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, stabilizzandolo sul posto. E’ stata anche inviata l’eliambulanza Icaro 01 che ha trasferito il ragazzo al pronto soccorso di Torrette con un codice 2 rosso traumatico. Sotto choc il conducente della Bmw che è stato sentito dai Carabinieri della Compagnia di Jesi, intervenuti per i rilievi di legge. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione.