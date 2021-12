Pianello Vallesina, 35enne precipita dalla finestra: in eliambulanza a Torrette

CASTELBELLINO – Lo hanno visto precipitare dal primo piano di una abitazione al centro di Pianello Vallesina, nei pressi della chiesa parrocchiale. Ed è scattato l’allarme al 118. Paura questa mattina, 28 dicembre, verso le 11.15 per un ragazzo di 35 anni, caduto dalla finestra al primo piano.

Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha fatto un volo di circa 4 metri atterrando sull’asfalto. Per fortuna non ha battuto la testa, cadendo in piedi, tanto che ha riportato solo un trauma alle caviglie. Immediato l’intervento dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde di Cupramontana, che hanno allertato l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. Il ragazzo, cosciente, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale dorico.