Caso Andreea Rabciuc, setacciato un bosco a ridosso del lago di Moie

Il cane Bayla non ha trovato tracce del passaggio di Andreea in quella zona: ricerche sotto un caldo asfissiante e in mezzo a vegetazione fittissima

MAIOLATI SPONTINI – Si continua a cercare Andreea Rabciuc, la 27enne di origini rumene scomparsa dal 12 marzo 2022. Carabinieri, Nucleo Cinofili di Bologna con il cane molecolare Bayla e poi i Vigili del fuoco volontari, hanno spostato le ricerche verso Maiolati Spontini andando a esplorare – sotto lo sguardo carico di angoscia della povera madre della ragazza, Georgeta – un boschetto di irta vegetazione che sorge praticamente sopra il laghetto utilizzato per la pesca sportiva, a Moie di Maiolati. Un bosco che lambisce un vigneto a ridosso di via delle Vigne, che gli investigatori hanno ispezionato facendo largo al cane dopo aver aperto dei varchi in mezzo alla vegetazione e ai rovi. Le operazioni si sono protratte per tutta la mattina, sotto un sole cocente che ha reso faticose le ricerche e anche le condizioni del povero animale, fiaccato dalle lunghe ore sotto una temperatura rovente che superava i 30 gradi. A mezzogiorno le ricerche sono state sospese. Non è escluso che possano riprendere nel pomeriggio o nei prossimi giorni, a seconda della possibilità di ripresa del pastore tedesco Bayla. Purtroppo però, nonostante gli sforzi e i tentativi, anche questa mattina non è stata trovata alcuna traccia di Andreea, del suo passaggio.