Case di riposo nella morsa del Covid: è ancora allarme in Vallesina

Ancora allarme in Vallesina per la situazione delle Case di riposo dove gli anziani ospiti sono aggrediti dal Covid-19.

E se al Collegio Pergolesi di Jesi giovedì arriveranno i medici della Marina Militare a dare manforte all’Usca, la situazione dei contagi resta ancora alta: 46 positivi su 56 ospiti complessivi, ancora 9 gli ospiti ospedalizzati di cui tre critici e sei in condizioni non gravi. Stazionarie le condizioni del religioso 63enne curato in struttura. Certamente l’arrivo dei medici militari sarà un grandissimo aiuto per l’assistenza degli ospiti positivi.

Una situazione più difficile invece quella che si sta vivendo alla Casa di riposo di Cupramontana, dove il sindaco Luigi Cerioni in una comunicazione ufficiale attraverso il canale social in data 31 gennaio, ha reso noti i numeri del contagio: 32 ospiti sono risultati negativi al tampone, 34 positivi. Ben 7 sono curati sotto ossigeno terapia (positivi anche 7 operatori) e purtroppo ci sono stati tre decessi nelle ultime 48 ore. «L’impegno puntuale ed incessante di tutto il personale della struttura, comprensivo del personale sanitario e non, sembrerebbe aver contenuto il propagarsi del contagio. Per l’impegno che il personale sta mettendo per gestire e superare questa emergenza, c’è tutto il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza», sottolinea il primo cittadino. «Dietro ad ogni numero c’è spesso la sofferenza e il dolore delle persone care e delle famiglie. A tutti i familiari delle persone decedute va il nostro ricordo, le nostre condoglianze e l’abbraccio solidale di tutta la comunità cuprense».

Migliora sensibilmente la situazione a Morro d’Alba, dove su 20 anziani ospiti della Casa di riposo comunale, 12 sono ancora in struttura in isolamento (7 positivi e 5 negativi) e 8 ricoverati in ospedale. Situazioni in continua evoluzione monitorate dall’Usca.