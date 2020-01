Casa in fiamme a Monte San Vito, paura per una famiglia

MONTE SAN VITO – Paura nella notte a Borghetto di Monte San Vito per un incendio che si è sprigionato al piano terra di un’abitazione. A lanciare l’allarme, la mamma e le figlie minorenni che, in attesa dei vigili del fuoco, sono uscite in terrazzo per non respirare il fumo. Nel frattempo, un familiare – appresa la notizia – ha tentato di raggiungerle arrampicandosi, ma si è ferito, tanto da richiedere il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. I pompieri hanno comunque tratto in salvo le persone coinvolte e messo in sicurezza l’appartamento. Si indaga sulle cause.

L’incendio a Monte San Vito