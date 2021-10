Cartoceto, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

CARTOCETO – Nonostante fosse sottoposto al regime di detenzione domiciliare, ha pensato bene di allontanarsi dalla propria abitazione e far perdere le proprie tracce. Una fuga che però è durata ben poco: i Carabinieri della Stazione di Colli al Metauro lo hanno in breve tempo rintracciato ed arrestato.



L’uomo, che aveva violato le prescrizioni allontanandosi arbitrariamente dalla propria abitazione senza l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, si trovava ancora nei paraggi. È stato nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare in attesa di ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria.



I Carabinieri della Compagnia di Fano sono stati negli ultimi giorni impegnati in numerosi servizi di controllo e prevenzione dei reati predatori, di disturbo alla quiete pubblica, ma anche in quelli inerenti al mondo degli stupefacenti: tre gli arrestati negli ultimi giorni.