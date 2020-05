Camminava in superstrada: arrestato un 28enne destinatario di espulsione

Il giovane, un cittadino pakistano, era stato denunciato anche per furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per stalking. È stato trasferito presso il carcere di Montacuto

CIVITANOVA – Sottoposto a controllo mentre cammina a piedi lungo la Superstrada: arrestato un 28enne destinatario di un’ordine di espulsione.

L’uomo è stato fermato mercoledì pomeriggio (13 maggio) da una pattuglia della Polizia stradale di Macerata, coordinata dal dirigente Tommaso Vecchio, lungo la Strada Statale 77, in direzione mare, mentre camminava a piedi nei pressi dell’ingresso dell’arteria viaria, nel territorio comunale di Civitanova. Alla richiesta degli agenti di esibire i propri documenti il pedone – un cittadino pakistano senza fissa dimora e sprovvisto di permesso di soggiorno – ha mostrato solo una fotocopia del proprio passaporto.

L’uomo, 28enne, con la collaborazione del personale del Commissariato di Civitanova, guidato dal dirigente Lorenzo Sabatucci, e della Squadra di Polizia giudiziaria, è stato accompagnato in commissariato. Qui gli agenti hanno scoperto che sul giovane gravavano denunce per furto, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sulla propria identità, rifiuto di indicazione della propria identità oltre che inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in merito alla propria presenza sul territorio nazionale. Il cittadino pakistano era anche destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato, ripetuto, di stalking. Il 28enne inoltre era anche destinatario di una misura di espulsione dal territorio nazionale.

In seguito alla perquisizione domiciliare gli uomini della Polizia di Stato hanno rinvenuto tre carte di credito, due documenti intestati a un cittadino macedone e un cellulare del quale il 28enne non ha saputo chiarire la provenienza. Il giovane, in esecuzione dei provvedimenti a suo carico, è stato arrestato e trasferito presso il carcere dorico di Montacuto.